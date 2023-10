Giallo interattivo 'Soulcare'

Prezzo non disponibile

Halloween 2023. Martedì 31 Ottobre Sabato 4 Novembre Ore 21:00. SOULCARE the Game. La Compagnia Stabile De Curtis presenta SOULCARE the Game. Il nuovo horror psicologico teatrale interattivo.

Scritto e diretto da Giovanni Grancagnolo. Con: Gaetano Naselli - Martina Laudani - Giovanni Grancagnolo - Francesca Litrico - Andrea Schillirò - Piero Lugnan. Colonna Sonora Paolo Miceli. Fonica e luci Alessandro Musumeci. Costumi CastaDiva.

Unisciti anche tu a "SOULCARE" lo spettacolo dove le profondità dell'anima si intrecciano con l'oscurità dell'horror psicologico. La nostra missione è semplice: creare esperienze di gioco che sfidano la mente, facendoti immergere in mondi di terrore e suspense.

Con una passione per il mistero e l'oscurità, ti invitiamo in un viaggio unico, dove il tuo coraggio e la tua resistenza mentale saranno messi alla prova. Preparati a scoprire cosa si nasconde nell'ombra della tua psiche. Benvenuti in "SOULCARE" dove le paure prendono vita e dove l’orrore è reale.

Spettacolo vietato ai minori di 12 anni. Spettacolo+Apericena con servizio al tavolo Catering Quaranta Ticket €28. Prevendita biglietti online Https://www.2tickets.it/TitoliEse.aspx?ide=2131&idc=9&set=T.

Prevendita biglietti al botteghino Teatro Sala De Curtis via Duca degli Abruzzi 6/a Catania. Tel. 0952163275 Cell. 3927987593.