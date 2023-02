Spettacolo 'Ma vafanculu' allo Zo Centro Culture Contemporanee

Venerdì 3 febbraio 2023 appuntamento alle ore 21.00 allo Zo Centro Culture Contemporanee con lo spettacolo dal titolo 'Ma vafanculu' con protagonisti Fabio Abate e Carlotta Proietti. Due artisti che si incontrano e si raccontano, il cantautore catanese Fabio Abate e la cantautrice ed attrice romana Carlotta Proietti, figlia del celeberrimo Gigi.

I due artisti che ormai da tempo collaborano, si esibiranno in un “Live Show” raccontando le loro collaborazioni artistiche attraverso la musica ed il teatro. Due artisti molto complementari nel genere che riescono a fondere i loro mondi come se tutto fosse già scritto come in un copione. Sul palco anche Adriano Murania, Giuseppe Nicotra, Carmelo Mineo e Salvo Abate.

Info e Prenotazioni:

• 095 8168912 da lunedì a venerdì (dalle 10.00 alle 13.00)

• biglietteria@zoculture.it*

Si precisa che la prenotazione non garantisce l’accesso al teatro dato che avranno precedenza i possessori di ticket già acquistati online. E’ necessario presentarsi al botteghino fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto per non perdere il diritto di prenotazione.