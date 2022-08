Maurizio Battaglia in 'Tutti contro tutti'

Farà tappa all’anfiteatro ‘Falcone-Borsellino’ di Zafferana Etnea, il prossimo 11 agosto, alle ore 21 e 30, nell’ambito della 24ª edizione di ‘Etna in Scena’, la Summer Edition dello spettacolo di Maurizio Battista, Tutti contro tutti. Dopo il grande successo riscosso in tutta Italia, il comico romano porta in scena la sua dissacrante ironia, nell’unica tappa siciliana del tour, con uno spettacolo capace di divertire ma anche di far riflettere. Una spassosa e crudele analisi sociale, empaticamente spietata ma al tempo stesso commossa e partecipe dell’umanità, che prende il via da una serie di interrogativi.

È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l'unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre domande risponde, nel suo nuovo show, Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento.