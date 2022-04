Spettacolo 'Per fortuna è una notte di luna'

Prezzo non disponibile

Una saga familiare che si interseca con il racconto di più di vent’anni di storia d’Italia. Per fortuna è una notte di luna di Gianni Clementi è un piccolo gioiello della commedia italiana che arriva al Teatro Brancati di Catania, sabato 30 aprile, ore 21 nell’originale versione proposta dal regista Nicasio Anzelmo.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro della Città, vede protagonista un numeroso e affiatato cast che annovera Filippo Brazzaventre nei panni del capofamiglia Achille Palmieri, commerciante all’ingrosso di sanitari; Debora Bernardi in quelli della moglie Olga; Alessandro Idonea che interpreta il ragionier Mario Palmieri (detto Saccoccione); Lucia Portale nei panni di Immacolata, moglie di Mario; Giovanna Mangiù nel ruolo di Marina Palmieri, figlia adottiva di Olga e Achille; Luigi Nicotra nel ruolo di Mariano Palmieri; Plinio Milazzo nei panni di dell’operaio comunista Gabriele; Anita Indigeno, nel ruolo di Michela; Vincenzo Volo in quello di Erminio Cerioni, fratello di Olga. Lo spettacolo sarà in scena fino a domenica 8 maggio secondo il calendario repliche del Teatro Brancati.

Teatro Brancati da sabato 30 aprile

Sabato 30 aprile ore 21

Domenica 1 maggio 17.30

Martedì 3 maggio ore 21

Mercoledì 4 maggio ore 17.30

Giovedì 5 maggio ore 21

Venerdì 6 maggio ore 17.30

Sabato 7 maggio ore 17.30 – 21

Domenica 8 maggio ore 17.30

Biglietto 20 euro (ridotto 15)