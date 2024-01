I Sansoni in Sicilia con “Sogno a tempo determinato”

Prezzo non disponibile

Reduci dalla tournée che li ha portati in giro per l’Italia, i Sansoni sbarcano in Sicilia con il loro nuovo spettacolo “Sogno a tempo determinato”.

Lo show sarà a Catania al teatro Metropolitan venerdì 23 febbraio e sabato 24 febbraio al teatro Golden di Palermo. Entrambi gli spettacoli, inizieranno alle ore 21:00. Sogno a tempo determinato racconta delle nuove generazioni che hanno perso la voglia di sognare.

Di chi è la colpa? Basta chiederlo ai sogni più famosi: l’Astronauta e il Calciatore. I Sansoni interpreteranno tutti gli stereotipi sul futuro dei giovani, sull’amore, sul lavoro, sulla società, sulla politica.

S’interrogheranno sul futuro, cercando una risposta concreta alla domanda più difficile: i ragazzi di oggi possono uscire da questo “sogno a tempo determinato”?

I Sansoni arrivano in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo che porterà sull’Isola gli spettacoli in collaborazione con Savà produzioni creative di Monica Savaresi.

I biglietti ancora disponibili e possono essere acquistati su: Ticketone.it, www.ctbox.it , www.metropolitancatania.it/ , isansoni.it, www.vivoconcerti.com , nei circuiti locali autorizzati e presso i botteghini dei teatri. Per info e approfondimenti è possibile telefonare al 393.94.50.020 o ancora inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.