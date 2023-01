Zō ospita "Ecce Homo", il Cristo contemporaneo del regista Antonio Ciravolo

Il 29 Gennaio 2023 alle 20 e30, da Zo? Centro Culture Contemporanee, va in scena “Ecce Homo”, uno spettacolo scritto e diretto da Antonio Ciravolo, con Giovanni Arezzo, prodotto dall’Associazione Culturale Nudalava, con Ivana Privitera nel ruolo di assistente alla regia. La rappresentazione, atto unico da 60 minuti, ha debuttato al Teatro del Canovaccio di Catania nel 2022 ed ha partecipato al “Festival Imago Siciliae” nell’estate dello stesso anno. Ecce Homo e? uno spettacolo in cui il Cristo si spoglia e si riveste. Si spoglia dal credo e si riveste di senso. Il senso di un uomo e dell'esserlo. Il senso di un uomo che vuole farsi padre. Dio e? morto, dicevano, il padre e? morto, diceva qualcun altro. In verita? qui il padre c'e?, se ne sente l'inamovibile presenza, ma concede poco, quasi nulla. Ma quel nulla e? spazio libero, e? liberta? e dolore. Cosi? Gesu? si lascia vivere davvero. L'amore per una donna che lo guarda per la prima volta in viso e non chiede nulla. Nessuna devozione, nessuna preghiera. Solo lei che lo prende per mano e gli spiega la vita. Poi il lavoro, la solitudine, la Chiesa, gli emarginati, gli stereotipi, l'abbandono, Iggy Pop e i Ricchi e poveri. Gesu? balla e parla. Tra l'amore per mamma e il timore di papa?. Gesu? e? sui quaranta, e adesso sa cosa vuol dire. E' tornato e adesso vuole rimanere facendosi uomo.

“Ho voluto impastare l'ironia e il dolore dell'umanita? - spiega l'autore Antonio Ciravolo -per realizzare questo Cristo contemporaneo. Disegnarlo talvolta ingenuo, talvolta sprovveduto, ma al contempo armato di uno sguardo lucido e di un retaggio divino che lo rendono complice e giudice del mondo che non poteva aspettarsi. L'essere umano, il volerlo essere, il desiderare di esserlo. Ed eccolo il primo tratto dell'uomo che non puo? sfuggire a se? stesso: il desiderio. L’essere umano desidera e il desiderio lo muove. In virtu? del perpetuo moto del desiderio questo nuovo Gesu? non puo? sottrarsi al dubbio e alla misura, sacrificando l'onnipotenza del suo gesto sull'altare della sacrosanta, e al contempo umanissima, domanda d’amore”. Anche la regia è diretta da Antonio Ciravolo, con la collaborazione di Ivana Privitera.Progetto luci Marco Napoli, produzione Nudalava. Il biglietto è acquistabile online ad un costo di 15 euro intero, 10 euro ridotto studenti universitari. Info e Prenotazioni: 095 8168912 da lunedi? a venerdi? (dalle 10.00 alle 13.00); biglietteria@zoculture.it