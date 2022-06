La notte di Star Wars al LUDUM. Un'altra mega serata al LUDUM. Arriva la nostra novità assoluta del 2022, “Star wars al LUDUM l'ascesa della ribellione”. Partendo dalla saga creata da George Lucas, LUDUM diventerà sede dell'accademia Jedi di addestramento della ribellione. Con il magus Jedi Obys Wan Scurddatus vi allenerete all'uso delle spade con i nostri robot sparabersagli, userete la forza per mirare a bersagli e imparerete a difendervi dal lato oscuro. Il misterioso Jedi Tiepidus vi addestrerà nella sala simulazioni del nostro planetario nel cosmico formato del full dome, alle missioni e al potere della forza nell'universo.

L'enigmatico ibrido terrestre/Yoddi, maestro Yodio (fratellastro nervoso di Yoda) vi presenterà “ La scienza di Star Wars” spettacolo scientifico pieno di sorprese spaziali.

Non mancherà il megaquiz multimediale con ricchi premi che esplorerà le vostre conoscenze sul mondo di Star Wars. A finire, qualcuno passerà al lato oscuro e ci sarà uno spettacolare combattimento tra maestri pieno di effetti speciali. Ore di divertimento intelligente per questa nostra impegnativa produzione, per tutta la famiglia. Consigliamo dall'età scolare fino a 128 anni.