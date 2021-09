Sud'dui- spettacolo musicale con Laura Giordani e Mimmo Aiola

Prezzo non disponibile

Dal 10/09/2021 al 10/09/2021

Due grandi artisti, affiatati, complici, veri: Laura Giordani e Mimmo Aiola, ancora una volta protagonisti sul nostro palcoscenico, ci condurranno simpaticamente in un percorso musicale condito da vanniate, storie di migranti, parole e modi di dire tipiche di quel micro-mondo e di tutto lo scibile della lingua siciliana orientale.

“SUD'dui” propone un insieme di parole e canzoni dettate dall'amore per il Mediterraneo e per il sud del nostro emisfero: Sicilia, Calabria, Campania, Puglia… la dirimpettaia Turchia… la penisola Iberica, l'America Latina. Testi e musiche di arcaica eleganza, fragranti di atipicità, integrazione, nostalgia, amore e tanta ironia. In sintesi, il contesto da cui è nata la cultura pop contemporanea.

L'evento è riservato solo a 35 ospiti. Al fine di garantire il vostro posto è possibile acquistare i biglietti direttamente in sede o prenotare contattandoci su Messenger o Whatsapp [324 5993612]. Una volta raggiunto il tetto massimo di acquisti non sarà più possibile partecipare alla serata.

