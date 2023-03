Teatro Stabile, Ninni Bruschetta in scena con "Il mare il colore del vino"

Da domani, 30 marzo, al 2 aprile, va in scena a Sala Futura, in via Macallè, il terzo spettacolo del progetto Sciascia. A firmarne la regia un volto noto, un attore amato anche dal grande pubblico televisivo e cinematografico: Ninni Bruschetta che sarà anche in scena con Antonio Alveario, Alessandra Fazzino, Lydia Giordano, Luca Iacono, Alessandro Romano.

Il progetto Sciascia, fortemente voluto dal direttore dello Stabile Luca De Fusco, è incentrato su “Il mare colore del vino” testo pubblicato nel 1973 da Einaudi che dà il titolo allo spettacolo. Una raccolta di racconti scritti da Sciascia tra il 1959 e il 1973 e usciti su giornali, riviste e antologie, tutti ambientati in Sicilia e con protagonisti siciliani.

“Questo progetto nasce da un’idea della direzione artistica dello Stabile di Catania – scrive Ninni Bruschetta nelle note di regia - La più semplice, così come la più complessa: mettere in scena un racconto senza adattare il testo al teatro. Del resto come diceva Carmelo Bene, i testi vanno ‘tolti di scena’, piuttosto che ‘messi in scena’. Così, capovolgendo il senso, il racconto di Leonardo Sciascia diventerà teatro portando con sé i contenuti, il linguaggio e l’atmosfera del racconto stesso. Ma soprattutto l’interpretazione interiore dei personaggi, che il testo teatrale consegna all’intuizione dello spettatore e che, invece, qui diviene azione”.

Il mare del colore del vino di Leonardo Sciascia, regia Ninni Bruschetta, costumi Riccardo Cappello, luci Gaetano La Mela.

Produzione Teatro Stabile di Catania

Questo il calendario degli spettacoli. Giovedì 30 marzo ore 20,45, venerdì 31 marzo ore 20,45, sabato 1 aprile ore 17,30 e 20,45, domenica 2 aprile ore 18. Informazioni +390957310856 - botteghino