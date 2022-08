Terroir e vitigni - L'Etna incontra il centro della Sicilia

Tradizioni di famiglia, wine tasting e musica di sottofondo a Tenuta del Gelso, in occasione di “Terroir e Vitigni”, l’Etna incontra la Sicilia del centro. Una serata evento promossa da tenute Mannino di Plachi, in collaborazione con Tenute Lombardo, che vi aspettano venerdì 5 agosto, a partire dalle ore 19:30, per condividere momenti di degustazione e spensieratezza in un’atmosfera di festa e relax. Sul nostro prato e a bordo piscina potrete degustare 8 etichette accompagnate da una selezione di 12 finger food. Dj set a cura di Giuliano Syncaroots. Costo euro 40. Per info e prenotazioni 3884757488 e 3498183894. Biglietti disponibili su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/.../biglietti-terroir-e-vitigni...