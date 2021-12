Trekking di capodanno sull'Etna

Sharing Sicily propone il primo Trekking del 2022 in uno degli angoli piu' selvaggi del nostro vulcano, per una agevole passeggiata fino al Rifugio Saletti. Il percorso, facile e alla portata di tutti, ci permetterà di immergerci in un bosco misto a roverella e ginestra dell’Etna e, in particolare, un bosco naturale di faggi. Dopo un paio di km di cammino immersi nel verde, giungeremo al Rifugio Saletti, delizioso bivacco dove accenderemo il fuoco per riscaldarci, pranzeremo e, sopratutto, brinderemo e festeggeremo insieme il nuovo anno*. Dopo la sosta andremo a visitare una piccola grotta di scorrimento lavico ( grotta di Scandish), con i caschetti muniti dall'organizzazione. Difficoltà: Facile- adatta ai bambini (lunghezza: 6km/A.R., dislivello:200m) escursione non consigliata a chi soffre di malattie cardiocircolatorie. Equipaggiamento necessario: scarponi da trekking, abbigliamento a strati anche pesante, acqua, pranzo a sacco, giacca a vento e piccola torcia.

ESCLUSIVITA': Per questa escursione abbiamo deciso di porre il numero massimo a 30 persone. Inoltre abbiamo il piacere di offrire panettone e spumante (Consigliamo di portare tazza o bicchiere personale, così da evitare l'utilizzo di bicchieri usa e getta in plastica). La quota di partecipazione è di 15 € a persona adulta, 5 € sotto i 12 anni. Sarete accompagnati dalla guida di Federescursionismo Alberto Torrisi.

PRENOTA con messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "Capodanno fino al Saletti" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. MEETING POINT ore 10:30 ad inizio sentiero presso Case Pirao, troverete davanti la sbarra di inizio sentiero. La posizione gooogle maps per arrivare: https://goo.gl/maps/254sg4n57T9LZTfo6. 24 ore prima dell'evento, in ogni caso, riceverete un promemoria riepilogativo in cui vi sarà fornito anche il contatto della/e guide, oltre che la posizione google maps.