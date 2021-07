Trekking nel bosco della Cubania dal tramonto al chiaro di luna

Torniamo sull'Etna per un suggestivo percorso dal tramonto al chiaro di luna piena, nel versante Nord, per passare insieme nella frescura dell'Etna e del bosco una giornata insieme.

Il nostro trekking iniziera' a quota 1500 slm imboccato il sentiero, nei pressi del bosco della Cubania, ammiremo un paesaggio mozzafiato che si apre sulla costa ionica, dopo ci inoltreremo nel fitto bosco, tra faggi, betulle e roverelle, inizieremo la discesa fino a raggiungere case Paterno' Castello, un caseggiato ristrutturato a quota 1338 metri sul livello del mare, che in passato rappresentava una delle tante dimore di 'massari', che governavano il bosco del feudo della cerrita della famiglia principesca dei Paterno Castello', oggi di proprieta' del demanio forestale.

Munitevi di un telo, ci concederemo una sosta nel prato antistante il rifugio e faremo la nostra cena al sacco in natura. Dopo la nostra sosta, inizieremo la salita per raggiungere il punto di partenza dove abbiamo parcheggiato le macchine, per fare ritorno a casa. Ci guiderà Salvatore Ronsisvalle.

QUANDO: domenica 25 luglio 2021. DURATA: 16:00-21:00. TRASPORTO : mezzi propri Difficolta' media (per ragazzi e adulti abituati a camminare su sentieri di montagna). Totale km 9,5 a\r circa Dislivello max 250 metri.

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking bastoncini, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, acqua, cena a sacco, un telo per stendersi, torcia e un buon repellente antizanzare sempre in zaino.

APPUNTAMENTO ALLE ORE 16:00 davanti la chiesa madre di Milo. Quota di partecipazione euro 10 adulto, euro 5 sotto i 12 anni. Per prenotare messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto " bosco Cubania 25 luglio" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.

