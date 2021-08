Trekking "stregato" di San Lorenzo al rifugio 'Salto del cane'

La notte di San Lorenzo vi proponiamo una serata speciale, immersi nella natura percorreremo un suggestivo sentiero sul versante sud dell' Etna, con una piacevole sorpresa stregata dai risvolti misteriosi che apparirà dall'antico pozzo nel cuore della notte. Andremo alla scoperta dell'antico cratere Salto del cane nel territorio di Pedara.Il percorso si snoderà sotto un bosco di castagni, dopo una piccola salita raggiungeremo un vecchio frutteto e il rifugio salto del cane.

Continueremo il nostro trekking fino a raggiungere il cratere omonimo e ammireremo in cima un panorama mozzafiato, la costa ionica da una parte e l'imponenza dell'etna dall'altra. Quando le stelle inizieranno a riempire il cielo l'attrice Stefania ed il musicista Andrea daranno vita ad una performance di narrazione e di improvvisazione musicale ispirata ad un'antica leggenda dai risvolti macabri e misteriosi, il tutto in un' atmosfera misteriosa nei pressi di un'antica cisterna, sotto le stelle della notte di San Lorenzo, per vivere un'esperienza davvero particolare. I cani non sono ammessi in questo percoroso.

QUANDO: Martedì 10 Agosto 2021. DURATA: 18:00- 23:00 circa. TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA’: medio/facile dislivello massimo 150 metri. Percorso ad anello, (circa 7km) per adulti e bambini abituati a camminare su sentieri di montagna.. EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, maglia, torcia elettrica, repellente antizanzare, acqua, cena a sacco e un telo per stendersi. Meeting point ore 18:00 davanti al bar Papaveri e Papere a Nicolosi. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/dWopaXzy4khhSFax7.

Quota di parteciazione euro 15 a persona adulta, euro 10 bambini sotto i 12 anni ( compprende organizzazione, guida, attrice e musicista per accompagnamento musicale). Prenotazione obbligatoria. Per prenotare messaggio whatsappa al 391 395 3279 con oggetto "San Lorenzo Salto del cane" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.

