Un angolo di Africa alle pendici dell'Etna: Gjmala fattoria esotica e pranzo a km zero

Sicilia Gaia propone un’esperienza autentica in un posto incredibile. Sarete ospiti da Gjmala, un parco che vuole ricreare una fattoria africana, tipica della Somalia, per valorizzare e far conoscere il latte di Dromedario animale considerato in occidente come animale da zoo e da circo ma che in realtà proprio in Somalia è considerato un animale da reddito.

Proprio per tale motivo, troverete non solo i Dromedari, ma tutti quegli animali da reddito che vengono allevati con essi, quali galline oche pecore e tutti quegli animali selvatici di questa zona d’Africa che convivono o fanno capolino in maniera pacifica e a volte non, all’interno di una fattoria. Per farvi scoprire questa realtà ogni domenica organizzeremo un tour che vi farà scoprire al meglio la vita in fattoria attraverso un’esperienza che soddisfi tutti e 5 i sensi.

L’ingresso prevede un tour guidato tra i recinti con gli animali ma anche un pranzo che cambia ogni domenica con ingredienti a km 0 che rispecchi il ciclo corretto delle stagioni. Arrivo ore 12:00. Inizio visita ore 12:30. Degustazione ore 13:30

Saluti ore 16:00. Menù adulti 40€. Menù bimbi dai 2 ai 12 anni - 25 €. Info 3928079089. Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/kBZSdavYH9cZRiZK6. Indirizzo: Via Ronzini, 76, 95039 Trecastagni CT.