'Uno, nessuno, centomila' al Teatro ABC

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 05/12/2021 al 12/12/2021 Orario non disponibile

Pippo Pattavina e Marianella Bargilli sono i protagonisti di “Uno, nessuno e centomila” in scena al Teatro ABC di Catania da sabato 4 dicembre per il secondo appuntamento della stagione di prosa “Turi Ferro” 2021/2022. La nuova riduzione teatrale del romanzo di Luigi Pirandello, al debutto in prima nazionale dopo alcune recite di presentazione, è firmata da Antonello Capodici.

Nel cast anche Rosario Minardi, Giampaolo Romania e Mario Opinato. Le musiche originali sono di Mario Incudine, le scene di Salvo Manciagli, i costumi firmati dalla Sartoria Pipi.

Lo spettacolo sarà replicato domenica 5 dicembre (ore 18), giovedì 9 (ore 18.30), venerdì 10 (ore 21), sabato 11 (ore 21), domenica 12 (ore 18).

Per informazioni 333 7781632 - 095 538188 - 345 3993368. Orario botteghino: da martedì a sabato 16:00/20:00, giovedì anche 10:00/13:00. Dopo le date catanesi, la tournée di “Uno, nessuno e centomila” proseguirà in Sicilia e poi, dal prossimo gennaio, nel resto d’Italia. Fra le altre città, repliche sono previste a Roma (Teatro Quirino), Brescia, Vicenza e Ferrara.