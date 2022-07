'Luna Piana' - Verga in Jazz

Venerdì 5 agosto, l’Anfiteatro Thalos di Augusta (Siracusa) ospita l’originale omaggio allo scrittore siciliano nel centenario dalla morte. Un recital tra teatro e musica in cui le pagine di tre novelle verghiane dialogano con le note jazz. Protagonisti gli attori Luana Toscana e Santo Santonocito e i musicisti Licia Mazzamuto e Alberto Alibrandi.

Suggestioni verghiane e improvvisazione jazz. È un incontro originale tra teatro e musica quello che la rassegna Luna Piana propone per celebrare il centenario della morte del grande scrittore siciliano. Con il titolo Verga in jazz, infatti, venerdì 5 agosto (ore 21), l’Anfiteatro Thalos di Augusta si riempirà di emozioni fatte di parole e note. Un appuntamento, quello voluto dal direttore artistico della rassegna, Vincenzo Spampinato, che vede insieme l’attore Santo Santonocito, l’attrice Luana Toscano, il pianista e compositore Alberto Alibrandi e la cantante Licia Mazzamuto per un unico grande recital di teatro e musica. Quattro artisti che, in scena, daranno corpo e voce alle potenti parole delle novelle Nedda, La Lupa e Cavalleria rusticana con momenti musicali che non faranno da semplice sottofondo ma saranno in dialogo con le pagine dello scrittore.

Info e prenotazione 3409234432 – mail rassegnalunapiana@gmail.com. Inizio spettacoli ore 21 – Prezzo 15 euro + d.p.