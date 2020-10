Vie dei Tesori - Viaggio della memoria nella città dei defunti

Un viaggio alla scoperta della città dei defunti, una città a tutti gli effetti che ha assorbito la storia della comunità etnea diventandone testimonianza artistica e sociale. Le solenni architetture delle cappelle, la riconoscenza per gli uomini illustri, la memoria affidata all'eternità del marmo accompagnerà il nostro viaggio nel tempo, riallacciando la "corrispondenza d'amorosi sensi" con chi ci ha preceduto e riscoprendo storie travolte dal tempo e dissolte nell’oblio. In occasione dell'edizione 2020 del Festival Le Vie dei Tesori, Etna 'ngeniousa propone un nuovo imperdibile e sorprendente appuntamento. VIAGGIO NELLA MEMORIA NELLA CITTA' DEI DEFUNTI 3-17-24 Ottobre. Appuntamento ore 10.00 all'Ingresso principale del Cimitero Monumentale di Catania (ai tre cancelli). INFO E ACQUISTO TICKET ON LINE https://leviedeitesori.com/passeggiate-catania/.