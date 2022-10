Villa Di Bella - Tra tradizioni agricole e film famosi

Sicilia Gaia in occasione del Festival Le Vie dei Tesori, apre le porte di Villa Di Bella. Costruita nell’Ottocento dal principe Manganelli, appartiene alla famiglia Di Bella dal 1922. Più volte scelta come set cinematografico per Storia di una Capinera (Franco Zeffirelli nel 1994) e Malizia 2000 (Salvatore Samperi nel 1991).

L’antica tenuta dedicata alla produzione di vino, ha conosciuto un riorientamento verso la coltivazione di agrumi, in fase con la storia della famiglia ed è tornata recentemente ai fondamenti agricoli delle pendici dell’Etna: la vigna, associata ad una pluricoltura biologica (verdure, alberi da frutta) destinata ad un mercatino settimanale. La visita presenterà la storia dell’edificio e dei suoi proprietari. Una passeggiata nella campagna permetterà di capire i suoi usi in evoluzione nel tempo.

Verrà allestita inoltre una piccola mostra cinematografica dedicata ai film girati nella dimora. A conclusione del percorso, un rinfresco sarà offerto sul terrazzo della villa. Le date disponibili per la visita sono le seguenti. 2-8-15-23-30. 2 TURNI PER UN NUMERO MASSIMO DI 25 PAX PER GRUPPO. 1° TURNO ORE 10.00 - 2° TURNO ORE 17.00. Durata H 2. Quota di partecipazione €10. Indirizzo: Via G. Garibaldi 298 Viagrande. Ticket su www.leviedeitesori.com. ESPERIENZA N. 16 SU CATALOGO E SITO UFFICIALE.