"Il carcere della martire: visite guidate serali"

Dopo il successo dello scorso anno, ricominciamo con gli appuntamenti straordinari per le visite guidate serali al Santuario di Sant'Agata al Carcere, un appuntamento da non perdere per scoprire un luogo che è scrigno di storia e tradizione della nostra città.

Il sito su cui oggi sorge il Santuario durante ventisei secoli di storia catanese è stato il crocevia di arte e tradizione, e dal 251 è dedicato alla Martire patrona della città. Le visite guidate si svolgeranno su prenotazione. 20 Gennaio - 16 Marzo - 20 Aprile - 18 Maggio - 15 Giugno - 20 Luglio - 16 Agosto. Partenze ore 18.00 / 19.30 / 21.00. Durata 1h circa.

La visita comprende gli scavi archeologici, il salone espositivo, la terrazza, la chiesa e il Santo Carcere. Partecipazione con contributo € 5.00 (gratuito per bambini fino a 10 anni). Appuntamento con la guida e partenza dal banco d'ingresso. Le visite si svolgeranno per gruppi limitati. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Possibilità di visita per gruppi su richiesta anche in altri giorni e orari - 338.1441760 - carceresantagata@gmail.com - asso.etnangeniousa@gmail.com