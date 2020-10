Webinar - Facilitare la didattica a distanza

Facilitare la didattica a distanza” è un corso che intende approfondire strumenti e saperi di area comportamentale ed emotiva, fondamentali in questo periodo di emergenza sanitaria. Saranno svolti 4 incontri webinar di 2 ore ciascuno. Venerdì 9 ottobre 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00. Lunedì 12 ottobre 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00. Giovedì 15 ottobre 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00. Lunedì 19 ottobre 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00. Clicca sul link per effettuare l'iscrizione https://corsi.tecnicadellascuola.it/.../facilitare-la.../. Puoi acquistare i webinar anche con la CARTA DOCENTE. Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza.