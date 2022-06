Workshop "Il giornalismo che verrà"

Prezzo non disponibile

INGRESSO LIBERO - posti limitati. Il weekend si apre alle 9 presso la Scuola Superiore in compagnia del giornalista e autore radiofonico Antonio Talia, che svelerà il dietro le quinte del suo lavoro.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno presso Isola. Il primo incontro della sessione pomeridiana, con inizio alle 15, verterà sul tema del gender gap nel mondo giornalistico e vedrà coinvolti la direttrice de La Nazione e delle testate del gruppo Editoriale Nazionale Agnese Pini, il direttore del Sicilian Post Giorgio Romeo, la giornalista e coordinatrice in Rai del progetto No woman no panel Arianna Voto, la giornalista de L’Osservatore Romano Silvia Guidi e la giornalista, fondatrice di Diagonal e già direttrice di Donna Moderna, Annalisa Monfreda.

Gli incontri proseguono poi sul tema del rapporto tra giornalismo e critica cinematografica: protagonisti del panel che inizierà per le 16 saranno i direttori artistici del Taormina Film Fest Federico Pontiggia, Alessandra De Luca e Francesco Alò. Chiuderà la giornata una finestra sul complesso ruolo del giornalismo investigativo nel contrasto alla criminalità organizzata: dalle 19 si alterneranno nel dibattito il direttore della Daphne Caruana Galizia Foundation Matthew Caruana Galizia, l’Advocacy Officer di Trasparency International Susanna Ferro, il magistrato e membro togato del CSM Sebastiano Ardita e il giornalista Antonio Talia.