"Alfieri dell'ambiente", venerdì la presentazione del progetto di educazione ecologica

Educazione ambientale, nuove generazioni e comunicazione multimediale: sono i tre elementi chiave del progetto di sensibilizzazione al decoro urbano organizzato da Dusty e dalla Srr Catania Area Metropolitana. Un percorso creativo e operoso che sarà rivolto agli alunni delle scuole, alle loro famiglie e in generale a tutti i cittadini che vivono in quattordici comuni della provincia di Catania dove Dusty è titolare del servizio di igiene ambientale: Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande.

Il progetto “Alfieri dell’Ambiente” sarà illustrato venerdì 25 febbraio, alle 10, nella sala Padiglione E7 delle Ciminiere di Catania, nel corso della conferenza stampa che vedrà la partecipazione dei sindaci delle Amministrazioni comunali coinvolte, dei rispettivi assessori all’Istruzione e all’Ambiente, nonché dei rappresentanti degli istituti scolastici territoriali. Interverranno l’amministratore di Dusty Rossella Pezzino de Geronimo e il presidente della SRR Catania Area Metropolitana Francesco Laudani.

Il progetto avrà come protagoniste le nuove generazioni, a cui Dusty riserva da sempre un’attenzione speciale nella propria vision imprenditoriale. L’obiettivo, infatti, sarà favorire e realizzare momenti di confronto fra generazioni in cui – invertendo i ruoli – i più piccoli insegneranno il rispetto ambientale ai genitori e agli adulti, chiedendo di lasciare loro in eredità un mondo migliore ed un futuro più sostenibile. I piccoli “Alfieri” in difesa delle loro città, scenderanno in campo per ribadire che il benessere e il decoro del territorio si ottengono solo se ciascuno fa la propria parte. Non basta infatti chiedersi cosa il Comune può fare per i cittadini, piuttosto è necessario diffondere la consapevolezza di cosa può fare il singolo cittadino per il proprio Comune.