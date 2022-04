Pasqua e Pasquetta: meteo all'insegna della variabilità con qualche precipitazione

L'alta pressione presente sulla nostra Penisola garantisce tempo stabile ed asciutto sulla Sicilia. Tuttavia una perturbazione tra Spagna e Nord Africa allunga le sue propaggini al Mediterraneo, consentendo il passaggio di nubi alte e stratiformi ma senza conseguenze. "Questa perturbazione richiama inoltre masse d'aria calda sotto forma di venti di Scirocco e che trasportano anche la sabbia rossa dal deserto. Venerdì però la perturbazione si muoverà verso levante portando un peggioramento delle condizioni meteo sulla Sicilia. Nella seconda parte del giorno ci sarà la possibilità per delle piogge e qualche rovescio tra agrigentino, ragusano e siracusano in movimento, entro sabato mattina, ai settori tirrenici", spiega Francesco Nucera di 3bmeteo.

I venti tenderanno a rinforzare da Levante e Scirocco rendendo i mari molto mossi, fino ad agitato il Canale. Domenica di Pasqua sarà una giornata all'insegna della variabilità con occasionali piovaschi specie nelle interne e sui versanti ionici con venti in rotazione e rinforzo da Grecale. Calo termico. Con l'avvio della nuova settimana poi, in concomitanza della Pasquetta, le temperature subiranno una ulteriore diminuzione per l'arrivo di aria più fredda. Le massime non supereranno i 17°C. Una residua variabilità dovrebbe attardarsi ancora sui versanti orientali ed interni con qualche precipitazione. Per Pasqua e Pasquetta tuttavia, data la distanza temporale, le previsioni sono ancora affette da un margine di incertezza.

Nella provincia etnea, stabile seppur con passaggio di nubi stratiformi, temperature in rialzo e massime fino a 21°C entro venerdì. Tra venerdì notte e sabato mattina la risalita di una perturbazione porterà qualche precipitazione. Domenica e lunedì all'insegna della variabilità con qualche precipitazione durante il pomeriggio. Temperature in calo, specie in avvio di settimana.