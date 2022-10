Continua l'anticiclone: sole tutta la settimana e temperature in rialzo

L’anticiclone che dal Nord Africa si estende al Mediterraneo centrale, ingloba anche l’Italia e determina una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate sulla nostra regione. "Nei prossimi giorni - spiega Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com - la situazione non subirà cambiamenti significativi. Sulla Sicilia proseguirà l’ "ottobrata", con clima molto gradevole e temperature destinate ad aumentare ulteriormente sul finire della settimana. Qualche annuvolamento in più coinvolgerà il messinese tra mercoledì e giovedì, esposto ad un moderato flusso umido settentrionale, ma senza conseguenze. Nel weekend le correnti da nord potrebbero essere sostituite da un certo rinforzo dei venti da sud, responsabili quindi di un aumento delle temperature massime che sulle zone interne del versante ionico potranno localmente raggiungere i 28 gradi".

A parte qualche sterile annuvolamento tra giovedì e venerdì, nel catanese il tempo si manterrà stabile e soleggiato nei prossimi giorni, con clima mite e temperature massime intorno a 23/24°C. Tempo soleggiato nel prossimo weekend, con temperature in aumento, massime anche fino a 28 gradi e venti in moderata intensificazione dai quadranti occidentali.