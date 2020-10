Il futuro dell'automotive è elettrico: scopri la nuova ID.3

Dopo anni di successo riscosso in tutto il mondo con l'iconico Maggiolino e la veloce ed affidabile Golf, la ID.3 inaugura un nuovo capitolo nella storia del marchio Volkswagen. La presentazione ufficiale della vettura è avvenuta, in contemporanea con tutte le concessionarie d'Italia, presso la Comer Sud di Misterbianco, con una serata di gala davvero unica. Si tratta di un'auto ad emissioni zero, sempre connessa e dotata dei più avanzati sistemi di sicurezza, oltre alla possibilità di ricaricare la batteria senza attendere il ciclo di scarica. ID.3 è infatti disponibile con un accumulatore che permetterà fino a 550 chilometri di autonomia ed è dotata di un caricatore di bordo a corrente continua fino a 125kW. Il sistema di "Ricarica Fast" permetterà inoltre di acquisire un bagaglio di energia residua con cui percorrere 450 chilometri dopo una connessione di soli 30 minuti alla presa di corrente.

"Con l'avvento dell'elettrico stiamo assistendo ad un cambiamento epocale - spiega il general manager di Comer Sud, Davide Di Martino - e tutti i brand si stanno organizzando per raggiungere il traguardo delle 'emissioni zero' entro il 2050. La Volkswagen ID.3 segna l'inizio di questa nuova era. Una vettura super tecnologica e super connessa, che rispecchia le aspettative dei clienti più esigenti. Si può perfino fare shopping online utilizzando il computer di bordo".

ID.3 è infatti in grado di interagire con il conducente in maniera intuitiva grazie al “Natural Voice Control” e agli ID.Light, con controlli completamente touch per un'esperienza di guida coinvolgente a 360 gradi. Tra le varie dotazioni, spicca l' "Head-up Display" con realtà aumentata. Un sistema in grado di visualizzare le informazioni per la navigazione o gli assistenti di guida con una proiezione sul parabrezza, che genera però l’impressione che gli ologrammi siano proiettati al di fuori della vettura.

