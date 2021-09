Cibali e San Giovanni Galermo, primi acquazzoni e strade allagate

Si va verso la stagione autunnale e riemergono gli stessi problemi di sempre. Bastano poche ore di pioggia per provocare tanti disagi e causare l’allagamento di molte strade nei quartieri di Cibali e San Giovanni Galermo. Un problema dovuto ad un sistema per il deflusso delle acque piovane che presenta troppo lagune. Il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale, dopo aver ascoltato le segnalazioni di moltissimi cittadini, chiede all’amministrazione di attivarsi immediatamente con un piano di pulizia delle caditoie e del sistema di tubature efficiente e continuo. "Negli ultimi giorni si sono allagate via Patti, via Barriera e via Acquario con grossi disagi per tutti. Acqua alta con il passaggio pedonale impossibile ed il transito delle auto estremamente difficile. Serve intervenire subito", dice Zingale.