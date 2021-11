Consiglio comunale, addio Italia Viva: "rinasce" Catania 2.0

Con 19 consiglieri presenti e favorevoli l'aula, ieri sera 2 novembre, ha approvato il dup, il documento unico di programmazione. Al vaglio del civico consesso anche il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 che, vista ancora la non approvazione del bilancio, è stato rimodulato alla luce di una serie di bandi che sono stati recentemente emanati motivo per il quale è stata proposta all'aula una nuova programmazione. Tra i 19 presenti che hanno sostenuto le proposte dell'amministrazione - al termine di una seduta "sfibrante" per via della modalità mista, con problemi di audio e di collegamenti - spiccano alcune assenze tra le fila della maggioranza. In primis quelle dei consiglieri leghisti Alessandro Messina - divenuto neo capogruppo del gruppo Misto - ed Emanuele Nasca, assente anche qualche componente di Grande Catania - oltre il "ribelle" Di Salvo - ma qualche componente del folto, e al momento decisivo, gruppo autonomista è rimasto in aula per mantenere il numero votando favorevolmente al dup.

E' stata una seduta che ha sancito ancora cambiamenti nella geografia consiliare. Il gruppo Misto si ingrossa: Mario Tomasello è la new entry ma la novità più rilevante è l'addio di Italia Viva che si scioglie per cambiare nome e un interprete. Infatti quelli che furono i renziani sammartiniani, dopo il passaggio del leader alla Lega, sono ritornati ad essere una sigla civica con il ritorno di Catania 2.0. Il gruppo sarà guidato da Giuseppe Gelsomino e gli altri due consiglieri sono Francesca Ricotta e il nuovo ingresso di Dario Grasso che lascia Forza Italia. Così a rappresentare gli azzurri in consiglio è rimasto Giovanni Petralia, dopo l'addio di qualche mese di Agatino Giusto che ha abbracciato il progetto del governatore ligure Toti.