Covid Hospital ad Acireale, Marano (M5S): "Ospedale trasformato interamente, decisione inaccettabile"

La deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Jose Marano è intervenuta sulla decisione della Regione Siciliana di trasformare repentinamente il nosocomio di Acireale in un Covid Hospital senza alcuna strategia né alcun confronto con le istituzioni locali e il territorio. "Ho appreso dal sindaco di Acireale della inaccettabile decisione dell'assessore Razza, di convertire per intero l'ospedale di Acireale in un Covid Hospital. Una decisione presa a quanto pare senza alcun confronto con le istituzioni locali e con i cittadini”, esordisce la deputata. "Questa è la cartina di tornasole di una mancanza di programmazione dimostrata anche dal fatto che dal governo regionale non abbiamo notizie sul piano di ospedalizzazione per la provincia di Catania", aggiunge Marano "Eppure lo chiedo da mesi e mesi. Il primo atto parlamentare l'ho depositato a Febbraio di quest'anno, cioè 9 mesi fa. Chiedevo proprio ciò all’Assessore Razza, di preparare le strutture per la seconda ondata e di utilizzare strutture sanitarie dismesse per approntare Covid Hospital (per esempio l’Ascoli Tomaselli e il Vittorio Emanuele). Invece l’Assessore Razza cosa fa? Anziché ascoltare i deputati e i territori, agisce senza nessuna condivisione. Sono senza se e senza ma al fianco del sindaco di Acireale, che ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale sul tema al quale parteciperò da cittadina e da rappresentante delle istituzioni. Parlerò con i miei colleghi affinché questo caso venga portato e discusso in aula in Assemblea Regionale Siciliana ed inoltre l’Assessore dovrà spiegare ai sindaci del comprensorio di questa vicenda, perché chiederò un’audizione in commissione sanità”, conclude.

