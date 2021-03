I consiglieri comunali di Diventerà Bellissima difendono l'operato di Razza

“In questo ultimo anno, abbiamo visto lavorare giorno e notte senza mai stancarsi, un uomo delle istituzioni che ha gestito in maniera esemplare un’emergenza sanitaria senza precedenti. Quest'uomo è l'assessore Ruggero Razza, che in questi ultimi anni ha lasciato tutto per dedicarsi alla Sicilia, cambiando il volto della sanità siciliana che è diventata in tanti settori modello positivo, arrivando ad essere anche prima regione d’Italia per vaccini inoculati. Abbiamo piena fiducia nella magistratura che siamo sicuri chiarirà tutto al più presto,ma intanto ringraziamo l'amico Ruggero per lo straordinario lavoro svolto in tutto questo tempo,esempio di trasparenza,educazione e correttezza istituzionale,che fino alla fine ha dimostrato con le sue dimissioni". Lo scrivono i consiglieri Daniele Bottino, Nino Penna e Manfredi Zammataro del gruppo consiliare Diventerà Bellissima .