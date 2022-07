Election day il 25 settembre? Musumeci: "Su data voto valuto con partiti centrodestra"

"Sto incontrando i segretari regionali dei partiti della coalizione di centrodestra sul tema dell'accorpamento della data delle elezioni nazionali e regionali. Ancora qualche giorno di riflessione e poi prenderò la mia decisione". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a conclusione della sua Giunta riunita a Catania sull'ipotesi di un election day il prossimo 25 settembre. Il voto in Sicilia per le Regionali è previsto a novembre, per una "data unica" il governatore dovrebbe dimettersi entro i primi giorni di agosto. Musumeci, questa mattina, ha infatti riunito la Giunta al PalaRegione di Catania. La riunione è stata convocata a margine della presentazione del "Bellini International context" manifestazione multidisciplinare promossa dalla Regione Siciliana e dedicata all'opera e alla figura di Vincenzo Bellini. Durante la presentazione, presente l'assessore al Turismo ed esponente di FdI, Manlio Messina, che ha aggiunto: "Il candidato di Fratelli d'Italia alla presidenza della Regione Siciliana è uno solo: Nello Musumeci. La data delle elezioni regionali? La deciderà Musumeci, sentita la coalizione". Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, alcuni giorni fa, Musumeci aveva infatti precisato: "Leggo in questi giorni notizie di mie valutazioni circa la possibilità di anticipare la data delle elezioni regionali e farla coincidere con quella delle politiche. Voglio precisare che la scelta dell’eventuale accorpamento sarà da me adottata, in assoluta autonomia, solo dopo avere ascoltato i vertici di tutti i partiti della coalizione del mio governo".