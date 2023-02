Amministrative, Cantarella: "Serve unità anche nei comuni, a Mascalucia FdI e Lega hanno candidati diversi"

Fabio Cantarella, segretario provinciale della Lega e componente della segreteria nazionale, non nasconde i malumori interni al centrodestra nell'ambito delle consultazioni per le prossime elezioni comunali. Le rivendicazioni di FdI, che ha messo sul tavolo Sergio Parisi e Pippo Arcidiacono, hanno avuto un ruolo chiave sul segnale dato da Valeria Sudano, pronta a correre per la conquista di Palazzo degli Elefanti. Pesano anche le candidature nei paesi dell'hinterland. I meloniani hanno chiesto (e per ora ottenuto) il sostegno ai Sindaci uscenti: significativi i casi di Gravina e Biancavilla. Mentre Prima l'Italia, che sostiene a Mascalucia l'attuale primo cittadino, Vincenzo Magra, si vede contrapposta la figura di Francesco D'Urso Somma, i cui manifesti hanno già il logo di Fratelli D'Italia