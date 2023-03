Scricchiola il tavolo del centrodestra, la Democrazia Cristiana potrebbe lasciare

"La Democrazia Cristiana sarà come sempre responsabilmente presente al vertice di maggioranza del centrodestra che si terrà venerdì prossimo a Palermo, in vista delle elezioni amministrative in alcuni comuni siciliani. Ancora una volta ci sederemo con gli alleati per cercare una soluzione condivisa a tutti, che non escluda alcuna forza politica. Siamo stati e saremo sempre leali e trasparenti ma, qualora le ragioni dell'unità del centrodestra non dovessero essere tenuti in debita considerazione e prevalessero interessi di parte di coalizione, saremo pronti ad intraprendere altre strade". Lo dice il capogruppo della DC all'Ars, Carmelo Pace. L'incontro di venerdì prossimo vedrà sul tavolo soprattutto il nodo Catania, seconda città dell'Isola dove ancora il centrodestra non ha trovato l'intesa sul candidato. Dossier aperti anche in altre importanti città, come Trapani e Siracusa.