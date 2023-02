Elezioni a Gravina di Catania: Mirko Marcantonio si candida al Consiglio comunale

Mirko Marcantonio, attuale istruttore direttivo contabile al Comune di Gagliano Castelferrato (EN) ed esperto del sindaco Massimiliano Giammusso allo Sport, Turismo e Spettacolo e allo Sviluppo Economico, annuncia la propria candidatura al Consiglio Comunale di Gravina di Catania. "Sono pronto a mettere a servizio della nostra comunità l’esperienza e le competenze maturate con le mie attività nella pubblica amministrazione", dichiara il candidato. "Intendo farlo con la lista civica ‘Impegno per Gravina’, un impegno che vorrei portare avanti insieme ai cittadini e al nostro gruppo nella logica della continuità e sviluppando idee innovative a vantaggio del nostro territorio. Particolare attenzione - continua Mirko Marcantonio - intendo riservare ai giovani nell’ambito dello sport, alle famiglie meno abbienti e alle persone diversamente abili. Dopo due anni di pandemia e la grave crisi economica conseguente, sarà necessario un piano strategico per lo sviluppo economico che favorisca l’economia generale del nostro territorio, dal commercio, turismo, cultura e spettacolo, oltre alle funzionalità dirette al benessere dei cittadini. Alla chiamata dei cittadini - conclude Mirko Marcantonio - rispondo scendendo in campo alle amministrative che a fine maggio vedranno rinnovare il nostro civico consesso".