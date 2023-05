Elezioni amministrative, Conte due giorni in Sicilia per le Comunali

Prosegue il tour voluto dal referente regionale siciliano del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, per supportare i candidati e le liste del Movimento 5 Stelle in vista delle Amministrative del 28 e del 29 maggio prossimi. Ad affiancare in questi giorni Di Paola e i gruppi territoriali del M5S l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, mentre giovedì 25 e venerdì 26 arriverà in Sicilia il presidente Giuseppe Conte. Dopo aver reso omaggio dinanzi alla stele di Capaci ai caduti della strage del 23 maggio di 31 anni fa e le tappe di oggi nell'Ennese e in serata a Catania, Di Paola e Fico domani, saranno, alle 10, a Gravina di Catania, alle 11 a Carlentini, alle 12.30 a Priolo, alle 13.30 a Siracusa, alle 16 a Buscemi e alle 19 a Ragusa.

Il 25 e 26 poi la staffetta tra Roberto Fico e Giuseppe Conte prevede il seguente programma: giovedì alle 12 Trapani; alle 17.30 Licata; e alle 20.30 Catania; venerdì alle 11.30 Modica; alle 17 Ragusa e alle 19 Siracusa.

"Insieme al presidente Giuseppe Conte, a Roberto Fico, ai nostri portavoce e agli attivisti vecchi e nuovi che si stanno avvicinando al Movimento 5 Stelle - dice Di Paola - stiamo spiegando l'effetto che il Movimento ha per i Comuni in tema di riorganizzazione dei bilanci e ripristino dei servizi essenziali per i cittadini. Stiamo spiegando come il centrodestra sta affossando tutto il Sud con la riforma sull'autonomia differenziata. Città dopo città rendiamo l'Altra Sicilia possibile. Stiamo notando una partecipazione davvero incoraggiante che speriamo di tradurre in preferenze alle imminenti elezioni amministrative. In questo contesto, voglio rivolgere un appello al voto: andiamo tutti alle urne. E' importante per la democrazia e per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità", conclude Di Paola.