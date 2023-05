Comunali, Savoca: "Rifiuti, sicurezza e mobilità esigenze primarie"

"Rifiuti, sicurezza e mobilità". Queste alcune delle priorità del programma di Gabriele Savoca, il giovane avvocato candidato sindaco di Catania per Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca, in vista del voto del 28 e 29 maggio prossimi. "Inutile - dice Savoca- prendersi in giro con grandi discorsi se un'amministrazione non riesce a garantire innanzitutto le esigenze primarie di una comunità”. Per Savoca si assiste ad uno “spettacolo indegno di una città invasa dai rifiuti, ed anche oggi costellata da una varietà di discariche a cielo aperto sulle strade cittadine oltre che nelle poche aree verdi abbandonate a sé stesse". Tutto questo, per il giovane candidato a Sindaco di Catania "costituisce una macchia indelebile per la Giunta Pogliese, di cui Trantino condivide la piena responsabilità politica". Per Savoca "occorre stipulare un patto fra cittadini e lavoratori che da un lato assicuri la tutela dei diritti e la stabilità del posto di lavoro e dall'altro richieda professionalità ed impegno a chi deve garantire un servizio essenziale per i cittadini”.

“Urge - evidenzia ancora Savoca, in un'intervista rilasciata all'agenzia Adnkronos - anche un’intensa attività di sensibilizzazione e informazione, quest’ultima è stata del tutto carente, che coinvolga tutta la cittadinanza nel comune obiettivo di aumentare drasticamente i livelli di raccolta differenziata, come l'amministrazione De Luca a Messina ha dimostrato sia possibile fare, anche prevedendo l'utilizzazione dei cassonetti ed un sistema premiale di tipo olandese per i cittadini virtuosi". Secondo Savoca, poi, c’è bisogno di "garantire la sicurezza, nell’attesa di incrementare l’organico della polizia locale è necessario che il sindaco chieda a Roma e Palermo l’invio di forze adeguate, inoltre il comitato prefettizio per l’ordine pubblico deve essere permanente". "Ma occorre anche, strategicamente - prosegue Savoca- impegnarsi nella battaglia contro la dispersione scolastica e la delinquenza minorile promuovendo una rapporto sinergico fra il servizio di assistenza sociale, da rinforzare, e gli istituti scolastici, oltre che il volontariato sociale". "Per la viabilità - conclude l’esponente di ‘Sud chiama Nord- occorre incentivare l'uso delle ciclabili e dei mezzi pubblici, in una logica integrata (treno/metro/bus) con orari certi. Occorre liberare le piazze storiche dai parcheggi e riconnettere il centro alle periferie".