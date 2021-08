Elezioni Misterbianco, Corsaro: “Con DiventeràBellissima cresciamo su valori e contenuti”

“Siamo felici di dare il benvenuto agli amici di DiventeràBellissima nella nostra squadra del Buongoverno e del Fare per Misterbianco. Il movimento fondato dal presidente Nello Musumeci, pilastro del centrodestra siciliano, rappresenta una garanzia di qualità, valori e contenuti che faranno ulteriormente crescere la nostra proposta politica per le elezioni del 24 ottobre”. Lo dichiara Marco Corsaro, candidato a sindaco di Misterbianco per le Amministrative del prossimo autunno, commentando l’annuncio dell’adesione del movimento DiventeràBellissima alla coalizione che lo sosterrà. Avevano già ufficializzato il loro supporto al fondatore di “Guardiamo Avanti” i partiti del centrodestra Forza Italia, Fratelli d’Italia e numerose espressioni civiche del territorio. “Grazie alla volontà di tutti noi e degli alleati - prosegue Marco Corsaro - di difendere e rafforzare l’unità della coalizione a Misterbianco e in Sicilia, cresce e si rafforza giorno dopo giorno una squadra plurale e coesa, proiettata verso un futuro di efficienza, solidarietà e innovazione per la nostra città. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo al coordinatore regionale Gino Ioppolo, all’assessore regionale Ruggero Razza, all’onorevole Giuseppe Zitelli, e al consigliere etneo Daniele Bottino”, conclude Corsaro.