Elezioni a Tremestieri, il candidato Nicosia: "Si voterà oppure no?"

"Rischiamo di diventare la ‘barzelletta’ d’Italia. Il presidente della regione, Nello Musumeci, si esprima in modo chiaro sulla imminente tornata elettorale a Tremestieri Etneo. Ci sarà un ulteriore stop o si voterà regolarmente?” Lo dice Santo Nicosia, candidato sindaco, che sollecita un intervento immediato del governatore siciliano. “Siamo a dieci giorni dal voto - spiega Nicosia – e viviamo tutti nell’incertezza: candidati e cittadini elettori. Tutti abbiamo bisogno di capire qual è l’orientamento della Regione, tenuto conto dell’ipotesi, sempre più reale, di slittamento delle amministrative a livello nazionale. Questo rinvio, assieme all’aumento dei contagi pone più di un problema. Cui si aggiunge, peraltro, il ricorso pendente al Tar. Fare campagna elettorale in queste condizioni è diventato, giorno dopo giorno, sempre più complicato. Caro presidente Musumeci qual è il suo parere a riguardo? Ritiene che vi siano tutte le condizioni per svolgere la tornata elettorale? C’è un rischio rinvio a pochi giorni dal voto? Se quest’ultima ipotesi dovesse verificarsi l’istituzione che lei rappresenta perderebbe, ancora una volta, di credibilità. Ed è chiaro che se ciò dovesse accadere occorrerà prevedere la decadenza dell’attuale compagine amministrativa poiché già dallo scorso mese di maggio non ha più la legittimazione popolare".

Poi conclude: "Su tutta questa vicenda mi sorprende il silenzio degli altri due competitor, Santi Rando e Simona Pulvirenti, per i quali evidentemente il problema non esiste oppure, e verosimilmente è così, l’interesse politico ha la priorità su tutto il resto”.