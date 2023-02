Belpasso, FdI sostiene la candidatura di Carlo Caputo

"Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia esprime il proprio sostegno al candidato Carlo Caputo, già sindaco di Belpasso, alle prossime elezioni amministrative. L’appoggio alla candidatura nasce da un coinvolgimento e da un percorso di confronto con il territorio e con le forze del panorama politico locale che rappresentano potenzialità e risorse attive della città. FdI esprime profondo apprezzamento nei confronti di Caputo per l’impegno e la dedizione assoluta e costante messi in atto durante l’attività amministrativa da primo cittadino di Belpasso. A lui viene riconosciuta credibilità e concretezza e in lui il gruppo riconosce il garante di una sintesi politica che sposa il manifesto dei nostri valori fondanti. Siamo certi e fiduciosi di riuscire in un buon lavoro di coalizione e gli auguriamo di tornare a governare la città di Belpasso".

È quanto dichiara il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Catania, Alberto Cardillo.