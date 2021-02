Gioventù Nazionale e Cervantes manifestano in piazza: "Serve tornare a votare"

Alcuni studenti si sono dati appuntamento nel primo pomeriggio di ieri, sabato 6 febbraio, di fronte il Rettorato dell'Università di Catania per manifestare contro la crisi della politica italiana.

“Siamo nuovamente in piazza - dichiara Simone Granata dello spazio libero Cervantes - perché dapprima abbiamo assistito all'indegno spettacolo dei responsabili ed oggi ci si sta affidando ad una vergognosa ammucchiata parlamentare. Il declino della politica italiana è ormai sotto gli occhi di tutti e l'unico modo per fermare il lockdown delle menti è ripartire dalla cultura.” A ribadire il motivo della protesta è anche Paolo Balestrazzi: “Manifestiamo, nel rispetto delle normative vigenti, per dare un messaggio chiaro: è tempo di pensare al nostro futuro e non più alla politica assistenzialista del governo giallo-rosso.”

I giovani etnei hanno manifestato leggendo parte de La Repubblica di Platone, una pietra miliare della cultura classica europea.

“Ripartire dalle nostre radici - afferma il referente di Gioventù Nazionale, Antonio Toscano - e mettere la cultura al centro del dibattito politico. Anche se riconosco la grande competenza di Mario Draghi, credo che gli italiani debbano tornare a votare perché risulta evidente la mancanza di rappresentatività all’interno del nostro Parlamento.”

“Lanciamo oggi in piazza una sfida per la nostra generazione - concludono Toscano, referente dei giovani della Meloni e Granata, militante del Cervantes - e l'idea di un coordinamento di studenti nazionali che possa alimentare la rinascita di una visione politica che sia per la gente e non per i sistemi finanziari.” Una manifestazione dunque contro l'ipotesi di un governo tecnico con a capo l'ex presidente della BCE, Mario Draghi e per chiedere il ritorno alle urne.