Igienizzazione scuole, il consigliere Marraffino (Lega) dona dispositivi all'istituto "Malerba"

Il consigliere del 2° Municipio, Davide Marraffino (Lega)ha donato all’istituto Comprensivo Malerba dei dispositivi per la pulizia e igienizzazione dgli ambienti scolastici. "La donazione nasce dall’assenza di un governo che non mette le scuole nelle condizioni di prendere le dovute precauzioni a fronte di questa emergenza - ha spiegato Marraffino- ho voluto dare il mio contributo con l’ennesima restituzione di quello che percepisco da Consigliere del 2º Municipio per aiutare nel mio piccolo a dare una sicurezza maggiore ai locali che vengono igienizzati dopo l’orario scolastico".

