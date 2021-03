La senatrice Drago aderisce a Fdi, le dichiarazioni di Pogliese e Cardillo

La senatrice Tiziana Drago lascia il Gruppo Misto e aderisce a Fratelli d’Italia. “Diamo il benvenuto alla senatrice Drago – dichiarano Salvo Pogliese e Alberto Cardillo, rispettivamente coordinatore regionale e provinciale di FdI – nel nostro partito augurandole buon lavoro nella rappresentanza degli interessi della Sicilia. FdI si contraddistingue per essere il partito del territorio a difesa delle famiglie, del tessuto produttivo delle piccole e medie aziende e dell’occupazione, soprattutto per i giovani, non siamo un contenitore vuoto o peggio, un poltronificio. Su questi presupposti, siamo certi di poter costruire un percorso comune con la senatrice Drago, che in questi anni di esperienza parlamentare ha mostrato determinazione nel condurre diverse battaglie di libertà e democrazia, presupposti indispensabili per creare occasioni di sviluppo per la nostra gente e la nostra terra. Siamo certi che la senatrice Drago saprà integrarsi al meglio con una classe dirigente locale che ha già dimostrato tutto il suo valore”.