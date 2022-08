Politiche, il M5s pubblica i nomi dei candidati alle Parlamentarie: via al voto

Il Movimento cinque stelle ha pubblicato l'elenco dei nomi degli iscritti che parteciperanno alle Parlamentarie. Ovvero le prime selezioni per scegliere i candidati in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, anche se alcuni posti dovrebbero essere già bloccati. Si tratta di oltre duemila candidati in tutta Italia. Tutti pronti a sfidarsi per guadagnare un posto in lista valido per concorrere all'elezione come deputato o senatore.

In Sicilia, tra Camera e Senato, sono 160 i candidati che domani - per un solo giorno - si sottoporranno al voto degli iscritti al Movimento cinque stelle. Concorreranno alla prima selezione per la corsa a Montecitorio 103 candidati, di cui 65 nel collegio plurinominale catanese 'Camera Sicilia 2', 38 nel collegio palermitano 'Camera Sicilia 1'. Sono 56 invece i candidati che si propongono per la corsa a Palazzo Madama nell'unico collegio siciliano.