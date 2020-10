Ramacca, Malgioglio nel coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia

Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Alberto Cardillo, ha conferito al ramacchese Giannantonio Malgioglio la nomina di componente del coordinamento provinciale di Catania del partito di Giorgia Meloni. Malgiolgio, una vita a destra da dirigente e consigliere comunale di Alleanza Nazionale, nonché sindaco di Ramacca dal 2006 al 2011, è un meloniano della prima ora: aveva già fatto parte, infatti, della Costituente Provinciale di Fratelli d’Italia nei primi anni di vita del partito.

"Questa nomina - spiega Cardillo - vuole rappresentare uno strumento per rendere più facilmente individuabili i referenti locali a chiunque volesse avvicinarsi al nostro movimento, partecipare o proporre iniziative sul territorio".

Tanti i messaggi di congratulazioni giunti in queste ore a Malgioglio per il nuovo incarico. Tra gli altri quelli del parlamentare europeo Raffaele Stancanelli, del deputato regionale Gaetano Galvagno, dell’assessore al Turismo Sport e Spettacolo Manlio Messina e del suo predecessore Sandro Pappalardo.

Da parte sua, Malgioglio, ringraziando tutto il partito per questo attestato di fiducia, si è detto onorato e pronto a calarsi subito nel nuovo ruolo, mettendosi a disposizione del partito per ottimizzare la presenza sul territorio provinciale, in particolar modo nel Calatino, lavorando in sinergia con gli altri dirigenti locali.

Soddisfazione da parte del circolo cittadino del partito: "Questa nomina è certamente un riconoscimento alla persona di Giannantonio, ma anche a quanto profuso da tutto il circolo in questi anni di lavoro sul territorio. Siamo certi che anche in questo ruolo Giannantonio saprà rappresentare al meglio le istanze del partito, ma soprattutto del territorio di Ramacca e del Calatino, come ha sempre fatto", sottolineano il presidente del circolo Taddeo Sottosanti e il consigliere comunale Francesco Carini