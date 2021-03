Maria Rita Sambataro responsabile per pari opportunità e disabilità di Forza Italia

Ha un’esperienza pluriennale nell’ambito della formazione dei docenti di sostegno ed un passato politico come assessore al Comune di Belpasso

La professoressa Maria Rita Sambataro è stata nominata responsabile Dipartimento Pari Opportunità e disabilità di Forza Italia, sezione Catania. E' attualmente responsabile della didattica presso una scuola paritaria di Catania. Ha un’esperienza pluriennale nell’ambito della formazione dei docenti di sostegno ed un passato politico come assessore al Comune di Belpasso nella giunta presieduta da Alfio Papale, oggi deputato regionale di Forza Italia. Maria Rita Sambataro commenta con entusiasmo la nomina che è stata fortemente voluta dall’assessore regionale Marco Falcone e a dai vertici del partito a tutti i livelli: Giusy Versace, Carmelo Coppola, e Dario Vellini. "Cercherò di assolvere con passione questo mio nuovo impegno umano e sociale - ha spiegato la professoressa Sambataro- continuando ad essere al fianco dei più bisognosi e supportare le loro idee, istanze, necessità, esigenze sociali. Anche per la comunità della città di Catania, mi impegnerò ad intraprendere azioni positive di promozione dei processi di inclusione delle persone diversamente abili e a far rispettare il principio di pari dignità e opportunità".