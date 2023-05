Giuseppe Lombardo (MpA): "Pubbliservizi distrutta, serve un nuovo corso"

"La Pubbliservizi è stata distrutta. Occorre, quindi, garantire un nuovo corso alla neo costituita azienda speciale, caratterizzato da una effettiva salvaguardia dei livelli occupazionali e da una efficiente gestione, temi ancora non del tutto chiariti". E’ quanto dichiara il deputato regionale dei Popolari e Autonomisti, on. Giuseppe Lombardo, in merito alla neo costituita azienda speciale "Servizi Città Metropolitana di Catania". "Per queste ragioni – prosegue Lombardo - è inopportuna e intempestiva la scelta, di cui ci auguriamo la sospensione, di procedere, in queste ultime ore, alla individuazione dei vertici amministrativi dell’azienda, proprio alla vigilia del voto imminente delle elezioni amministrative che consentirà anche il rinnovo dell’organo politico della Città Metropolitana".