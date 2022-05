Comune di Catania: giurano tre nuovi assessori, più "rosa" nella giunta

Secondo le prime indiscrezioni avrebbero già giurato i tre nuovi assessori del Comune di Catania. Si tratta di Adriana Patella, Vivana Lombardo e Cinzia Torrisi. Un tris femminile che andrà a sostituire i dimissionari Ludovico Balsamo, Giuseppe Lombardo e Barbara Mirabella. Adriana Patella è il nome fatto dagli autonomisti per sostituire la figura di Lombardo, candidato alle Regionali. Quindi prenderà le deleghe ai Servizi Sociali anche in forza della sua esperienza nel mondo della formazione e della progettazione. Il sostituto "naturale" di Lombardo poteva essere Sebastiano Anastasi, sia in forza della sua lunga militanza autonomista sia per l'esperienza politica maturata sia nella municipalità sia in consiglio comunale rivestendo anche il ruolo di presidente della commissione Servizi Sociali.

Le alchimie politiche hanno portato alla scelta di Patella. Probabilmente designazione come assessore di Anastasi avrebbe consentito di dare spazio, con le eventuali dimissioni dell'attuale capogruppo da consigliere, al primo dei non eletti Bruno Burcheri. Però ci sono tanti ragionamenti da fare intorno a questi nuovi nomi: saranno degli assessori "balneari"? Le voci sulle possibili dimissioni anzitempo del sindaco si rincorrono e nella prima metà di giugno ci sarà l'appuntamento giudiziario con il processo d'appello per peculato. Pogliese vorrà affrontarlo da sindaco sospeso o "spogliato" della fascia? E nel caso di dimissioni comunque si andrebbe incontro a un commissariamento di certo non brevissimo, visto che non si potrebbe votare nell'immediato.

Gli altri assessori designati sono Viviana Lombardo, in quota FdI e probabilmente designata al Commercio, e che sta dentro la corrente che fa riferimento a Gaetano Galvagno, il quale ha stretto legami con l'ex consigliere Nuccio Lombardo. Mentre Cinzia Torrisi - in quota FdI e vicina a Daidone - dovrebbe ricoprire le stesse deleghe che aveva Barbara Mirabella, lanciata verso le Regionali con i manifesti già in giro per la città, ossia Cultura e Pubblica Istruzione.