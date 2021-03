Palagonia, presidente del consiglio "sfiduciato" senza quorum: anche il Cga gli dà ragione

Aveva già vinto al Tar e adesso anche il Cga gli dà ragione. Il presidente del consiglio comunale di Palagonia, Francesco Fazzino, era stato sfiduciato ma al momento del voto non vi era il il quorum necessario previsto dalla normativa regionale operante in materia. Così il Tar, accogliendo le difese dello studio Fidone Associati (nello specifico degli avvocati Salvatore Brighina e Giovanni Francesco Fidone), aveva così dichiarato l'illegittimità della delibera di revoca.

Adesso è arrivato l'imprimatur del Cga che, nella giornata del 19 marzo, ha rigettato la sospensiva nell'appello proposto dal Comune di Palagonia. Così è stata confermata la circostanza che la "sfiducia" era stata votata in assenza del quorum; il merito della controversia sarà trattato all'udienza pubblica del 7 luglio 2021. Di conseguenza Fazzino resterebbe "in sella" come presidente del civico consesso: una vicenda giudiziaria e amministrativa con radici che affondano saldamente negli equilibri politici della città del Calatino.