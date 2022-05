Papatheu (FI): "Realizzare scuole su territorio per favorire rinascita delle comunità locali"

“Occorre promuovere sul territorio la realizzazione di scuole dedicate al digitale. Solo così potremo favorire la rinascita delle comunità, dei territori e delle imprese locali”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e presidente dell’Intergruppo parlamentare per l’inclusione digitale, Urania Papatheu, nel corso del convegno a palazzo Madama “Export digitale: connettere imprese e territori con il mondo”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Italian Digital Hub, che ha visto la partecipazione di Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di FI. “Gli investimenti in tecnologie 4.0, l’innovazione digitale per favorire l’internazionalizzazione delle Piccole e medie imprese, la realizzazione di una infrastruttura nazionale di connettività in banda ultra larga sono un imperativo categorico, sia pure ambizioso, a cui non dobbiamo rinunciare, soprattutto in quelle aree, a cominciare dal Mezzogiorno e dalla Sicilia in particolare, in cui la necessità di digitale può davvero rappresentare un punto di svolta”, ha concluso la parlamentare azzurra. Presente al convegno il Dottor Giovanni La Magna che con il “sicilia digital tour” si occuperà di collegare le aziende siciliane con partner internazionali del mondo digitale.