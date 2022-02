ItalExit "approda" a Militello con l'adesione di Paolo Messina

ItalExit, il partito capitanato dal senatore Gianluigi Paragone, approda a Militello in Val di Catania. A darne notizia è il coordinatore organizzativo regionale Santo Musumeci che ha anche annunciato l'adesione dell'ex commissario cittadino della Lega, l'architetto Pietro Paolo Messina. Quest'ultimo si era autosospeso dal Carroccio come atto di protesta contro il voto in consiglio dei Ministri da parte dei leghisti favorevole alle restrizioni e al green pass. Temi "cari" a ItalExit e sui quali dà battaglia da mesi.

Musumeci si è detto“contento dell’ingresso di Messina in Italexit perché si pone come riferimento credibile in quei territori sedotti ed abbandonati dai Cinque Stelle e dalla Lega”.