Pesca, Drago (FdI) presenta un emendamento sulla sicurezza dei percorsi formativi per gli studenti degli istituti nautici

"Ho presentato un emendamento al decreto sicurezza e sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile per consentire al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'emanazione di un proprio provvedimento che definisca le modalità di svolgimento in sicurezza dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) degli studenti degli istituti nautici e professionali della pesca commerciale delle produzioni ittiche a bordo di imbarcazioni nautiche a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023. Provvedimento di estrema importanza in vista della professionalizzazione del settore, con possibilità futura di ingaggio di personale italiano a bordo delle imbarcazioni dedite alla pesca. Inoltre, in tal modo, si offre la strada per attuare un percorso formativo, facendo riferimento alle norme IMO STCW '95 e successive modifiche e prevedendo per gli studenti la frequenza del corso su Sicurezza Personale e Prevedibilità Sociali". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Tiziana Drago.